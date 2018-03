Casellati:il Senato che presiederò riflette cambiamenti profondi

Roma, 24 mar. - "Il Senato che sono stata chiamata oggi a presiedere e le Istituzioni tutte che definiscono complessivamente la nostra forma costituzionale, riflettono, in questa legislatura che da ieri ha mosso i primi passi, i cambiamenti profondi di un quadro politico per molti versi inedito, frutto di una precisa volontà del popolo cui spetta - nelle forme e nei limiti costituzionali - la Sovranità. Servono unità di intenti, pur nella diversità di opinioni e indirizzi, consapevolezza delle difficoltà non disgiunta da ragionevole ottimismo, rispetto reciproco delle forze politiche nel solco delle regole comuni". Lo ha detto la neo-presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in aula durante il suo primo discorso da seconda carica dello Stato.