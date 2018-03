Entro lunedì nuovi gruppi parlamentari Camera, martedì capigruppo

Roma, 24 mar. - Entro lunedì tutti i deputati dovranno aver comunicato alla Segreteria generale della Camera a quale gruppo parlamentare intendano iscriversi in modo che martedì tutti i nuovi gruppi costiuiti possano riunirsi ed eleggere i loro presidenti. Lo ha comnunicato in aula il neopresidente M5s Roberto Fico che convocato per giovedì 26 aprile alle 11 la prossima seduta dell'aula che dovrà eleggere i nuovi 4 Vicepresidenti, i nuovi 3 Questori e i nuovi 8 Segretari d'aula, in modo da completare la composizione del nuovo Ufficio di Presidenza della Camera della diciottesima legislatura.