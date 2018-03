Roma, 24 mar. - "Il Partito democratico ha lavorato unito in aula attorno ai suoi candidati Giachetti e Fedeli in coerenza con quello che abbiamo detto subito dopo il 4 marzo. Saremo forza di minoranza e ci prepariamo per essere l'alternativa alla destra e ai cinque stelle nel Paese". Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, al termine delle votazioni alla Camera.