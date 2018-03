Camera,Fico si insedia:sono commosso, non consentirò forzature

Roma, 24 mar. - "Sono commosso". Sono state le prime parole del neopresidente M5s della Camera Roberto Fico, nel suo discorso di insediamento. Insieme ai saluti a Mattarella e alla sua predecessora Laura Boldrini, Fico ha sottolineato con forza la volontà di "difendere e riaffermare la centralità del Parlamento" che deve lavorare "nell'interesse e al servizio dei cittadini".

"Non consentirò - ha ammonito Fico- nè scorciatoie nè forzature" cosi come "sono convinto che seppure già tanto è stato fatto per ridurre i costi della politica ancora altro si può fare senza tagliare i costi della democrazia".