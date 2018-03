Napolitano commosso ringrazia: senso di responsabilità ha prevalso

Roma, 24 mar. - Si commuove Giorgio Napolitano dopo aver proclamato Elisabetta Alberti Casellati nuova presidente del Senato. Prima di sospendere la seduta il presidente emerito, che ieri e oggi ha presieduto l'assemblea di Palazzo Madama in qualità di più anziano all'inizio della legislatura, ha ringraziato la segretaria generale del Senato, i componenti dell'ufficio di presidenza provvisorio per la loro "preziosa collaborazione".

Visibilmente commosso e con la voce rotta Napolitano ha detto: "Si conclude qui la mia prestazione di presidente provvisorio. Un ringraziamento a tutti per la generosa accoglienza, per aver reso più agevole il mio lavoro e per il senso di responsabilità che ha accomunato questa assemblea e rappresenta il segno di identità di questa prima seduta. Ci rivediamo in quest'aula", ha salutato tra gli applausi in aula.