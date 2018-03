Casellati-Fico, Rampelli (Fdi): il centrodestra c'è

Roma, 24 mar. - "Grande senso di responsabità di Fratelli d'Italia. La notizia del giorno non è solo che abbiamo eletto i due presidenti di Camera eSenato, ma anche che il centrodestra ha mantenuto la sua compattezza grazie al lavoro costante e generoso di Giorgia Meloni che fin dal momento critico di ieri al Senato ha operato per impedire che il centrodestra andasse in frantumi a poche settimane dalla vittoria elettorale. Lavoreremo ancora in questo spirito, per garantire ora il varo di un governo di centrodestra che sia sintonizzato con il giudizio dato il 4 marzo dai cittadini". Lo ha affermato in una dichiarazione il capogruppo di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli.