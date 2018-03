Salvini: centrodestra compatto, Parlamento ora può lavorare

Roma, 24 mar. - "Felice, emozionato e orgoglioso": il segretario della Lega celebra così, davanti alle telecamere in sala stampa al Senato, l'elezione dei presidenti delle due Camere, che "non è una vittoria di nessuno ma degli italiani, è una bella giornata". Matteo Salvini rivendica il "buon senso" come metodo per ottenere il risultato e aggiunge: "Il centrodestra ha dimostrato compattezza, lealtà e coerenza. Auguro buon lavoro ai presidenti delle Camere, che mi auguro possano iniziare a lavorare nell'interesse degli italiani".

Applicando il buon senso, ha affermato, "abbiamo dimostrato rapidità e concretezza. Ora l'obiettivo è che tutti gli elettori italiani siano rappresentati negli uffici di presidenza" dei due rami del Parlamento".