Roberto Fico nuovo presidente Camera, aula applaude il quorum

Roma, 24 mar. - Roberto Fico, ex presidente M5s della Vigilanza Rai, è il nuovo presidente della Camera grazie a una massiccia dose di voti dei deputati M5s Lega Fi e Fdi. L'aula della Camera ha salutato con un lungo applauso il momento in cui Fico ha superato il quorum che alla quarta votazione di stamattina è della metà più uno dei votanti. Fico non era presente in aula al momento della sua elezione di fatto.

Diverse sono state le schede bianche e nulle lette finora dal presidente provvisorio Roberto Giachetti, al quale sono anche andati i voti di deputati Pd. Altri consensi sono andati al capogruppo Fi Renato Brunetta e a Riccardo Fraccaro, stanotte candidato alla presidenza dai capigruppo M5S e stamani sostutuito da Fico in nome della convergenza M5s-centrodestra.