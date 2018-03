Quarto scrutinio alla Camera, Fico a un passo da presidenza

Roma, 24 mar. - Con molte schede a favore di Roberto Fico e Fico Roberto, qualcuna a nome del capogruppo Fi Renato Brunetta, diverse bianche e nulle e altre a nome di Roberto Giachetti, candidato di bandiera dei 112 deputati Pd, è iniziato il quarto scrutinio per l'elezione del nuovo presidente della Camera condotto dallo stesso presidente provvisorio di Montecitorio Giachetti. L'ex presidente M5s della Vigilanza Roberto Fico, sostenuto ufficiamente da Cinque Stelle e centrodestra, conta sulla carta almeno 498 voti, al netto deui franchi tiratori: 227 M5s, 124 della Lega, 116 di Forza Italia e 31 di Fdi. Una massa di voti assai superiore al quorum previstio per l'elezione che in questo scrutinio è la maggioranza più uno dei votanti, compresi fra queste le schede bianche.