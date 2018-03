Toninelli: fiducioso per la partita del governo, Di Maio premier

Roma, 24 mar. - "Con chi ci sta facciamo il governo: come è andata bene per i presidenti delle Camere sono fiducioso andrà bene anche per il governo". Lo ha detto Danilo Toninelli, capogruppo in pectore M5S al Senato.

"È finito - ha aggiunto - il tempo del caminetti, delle stanze al buio, il governo a maggioranza M5S avrà come peso specifico i temi e non le poltrone. Siamo fiduciosi. Di Maio sarà presidente del Consiglio. Con chi governeremo? Mi interessano i temi non i ministri. Il Governo avrà una maggioranza solida. Prima metteremo in sicurezza il paese, poi faremo una legge anti-corruzione e solo dopo la legge elettorale".