Alitalia, Gubitosi: 2018 sarà buona stagione, prenotazioni buone

Cernobbio (CO), 24 mar. - "Sono convinto che per Alitalia quella del 2018 sarà una buona stagione, le prenotazioni sono buone. Quindi cresciamo nonostante non ci sia un aumento di capacità". Lo ha sottolineato il commissario straordinario di Alitalia, Luigi Gubitosi, nel corso del suo intervento al Forum di Confcommercio.

Per Alitalia, ha proseguito, "gli ultimi anni non sono stati fortunati e la compagnia ha ridotto molto la sua capacità operativa. Ora stiamo riaprendo delle nuove rotte, come per esempio il collegamento per Johannesburg e e Mauritius. Il nostro limite è che essendo in amministrazione straordinaria non possiamo ordinare molti aerei".

"Avremo anche un aumento della domanda dei piloti", ha osservato Gubitosi, "proprio per questo a ottobre riapiremo la nostra scuola di volo per formare i piloti".