Lavoro, Camusso: legge Fornero e Jobs Act origine rottura voto -2

Cernobbio (CO), 24 mar. - "Vorremmo continuare a sottolineare che c`è molto poca attenzione per i veri problemi del Paese, quelli che hanno determinato questo voto, che risposte si danno alla prospettiva Paese, quali scelte si fanno - ha proseguito la Camusso, a margine dell'evento - Scelte che non possono essere legate a una logica per cui l'unico problema è se si fa una flat tax, mentre invece abbiamo un grosso problema di riforma fiscale complessiva e di andare a vedere dove si è formata la ricchezza in questa stagione".

Sulla riforma pensionistica, il leader della Cgil ha detto: "non abbiamo mai difeso la Legge Fornero, da questo punto di vista la sua abolizione non sarebbe un problema. Il tema che però vorremmo sottoporre - ha spiegato - è cosa si pensa di fare, a partire che per noi al centro della piattaforma devono esserci garanzie per i giovani perché non si può guardare al sistema con un`ottica che pensa solo a una piccola parte di un mondo del lavoro che invece è molto articolato".