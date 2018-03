Magi (+Europa): nostro voto a Giachetti, è garanzia per tutti

Roma, 24 mar. - "Noi deputati di +Europa abbiamo scelto di votare Roberto Giachetti alla presidenza della Camera. Una scelta che, insieme Bruno Tabacci e Alessandro Fusacchia, facciamo con convinzione soprattutto alla luce del grande senso delle istituzioni che Giachetti ha dimostrato anche da vicepresidente della Camera e che rappresenta una garanzia per tutti i cittadini". Lo annuncia in una nota Riccardo Magi, deputato di +Europa.

"La militanza radicale che ci accomuna - continua - rappresenta per me una ragione in più e credo che nel commosso omaggio rivolto ieri da Roberto a Marco Pannella possa ritrovarsi chiunque come noi crede che la politica sia una cosa bella e lo strumento per conquistare spazi di democrazia".