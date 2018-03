Alitalia, Gubitosi: scadenza resta il 30 aprile, poi si vedrà

Cernobbio (CO), 24 mar. - "Ovviamente è il governo che decide quello che succede, la scadenza di legge è prevista al 30 aprile, poi si vedrà...". E' quanto ha dichiarato il commissario straordinario di Alitalia, Luigi Gubitosi, in merito alla procedura di vendita della compagnia aerea che vede il 30 aprile la data entro cui completare la procedura di individuazione dell'acquirente.

"Sulla procedura, purtroppo o per fortuna, sono tenuto alla risevatezza - ha detto, interpellato a riguardo nel corso del forum di Confcommercio - Ovviamente scelte di questo tipo non vengono fatte dai commissari in autonomia, ma vengono determinate dalla volontà del governo in carica, qualunque esso sia al momento della presa di decisione".

sulla procedura putroppp o per fortuna sono tenuto alla riservatrezza ovviamente le scelte di questo tipo sono scelte che non vengfono fatte dai commissari in autonomia ma vengono poi determinate dalla volontà del Govenro in carica qualunque esso sia al momento della