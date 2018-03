Fraccaro:mi sono sacrificato volentieri,Fico presidente autorevole

Roma, 24 mar. - "I sacrifici che siamo disposti a fare dimostrano il valore che hanno le cose in cui crediamo. Il bene del MoVimento viene prima di tutto, se serve a renderci piu' forti sono lieto di fare un passo indietro: e' un atto di amore verso la nostra comunita'. Roberto Fico sapra' interpretare il ruolo di Presidente della Camera con autorevolezza e competenza.Grazie a tutto il M5S per l'affetto e la fiducia, ora avanti ancora piu' determinati.". Lo ha scritto su Facebook il deputato M5s Roberto Fraccaro, nella tarda serata di ieri candidato ufficialmente dai Cinque Stelle e poi sostituito da Roberto Fico, in nome della convergenza con l'intero centrodestra.