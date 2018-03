Egitto, corrispondente del Times espulsa dal paese

Roma, 24 mar. - Il quotidiano britannico The Times ha annunciato oggi che la sua corrispondente in Egitto, Bel Trew, è stata espulsa.

Per il quotidiano si tratta di un "tentaqtivo d'intimidazione" in "linea con l'ambiente oppressivo creato dal presidente Sisi contro la stampa".

La giornalista viveva nel paese da sette anni. E'stata "arrestata tre settimanae dopo aver intervistato un parente di un uomo deceduto su una nave di migranti con destinazione l'Europa", ha spiegato il quotidiano. In seguito è stata detenuta "senza spiegazione" e infine, ha continuato The Times, "condotta all'aeroporto dalla polizia e obbligata a prendere un volo per Londra".