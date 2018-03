G.Grillo(M5s):Casellati-Fico è rispetto voto,sintonia con Salvini

Roma, 24 mar. - La scelta di M5S e centrodestra, vincitori delle elezioni uno nella quota proporzionali dei seggi del Parlamento e l'altro in quella maggioritaria, di convergere per eleggere Elisabetta Casellati presidente del Senato e Roberto Fico presidente della Camera "è frutto del nostro mantra condiviso con Matteo Salvini di voler mettere in condizioni il Parlamento di funzionare quanto prima e al meglio, nel rispetto della sovranità popolare che si è espressa nel voto". Lo ha sottolineato, conversando a Montecitorio, la capogruppo M5s Giulia Grillo.

"Noi e Salvini su questo doppio obbiettivo siamo stati d'accordo e determinati. Abbiamo cercatio di dare il massimo. E abbiamo avuto un atteggiamento - ha proseguito la capogruppo M5s- di grande lealtà e rispetto verso tutte le altre forze politiche con le quali c'è stato sulla presidenze del Parlamento dialogo e collaborazione". E "questo mi dà molta fiducia per il futuro".

Quanto alla possibilità che si apra fra M5s e Matteo Salvini anche una collaborazione di governo, " gli scenari per ora - ha risposto Giulia Grillo- li lasciamo ad altri e alla stampa. Parlare ora di alleanze è prematuro parlare di alleanze,. Nè dobbiamo forzare in avanti un'intesa che si è realizzatab sulla gestione del Parlamento. Per tutti noila partita della presidenza delle Camera è sempre stata ed è rimasta sepaarata da quella che si aprirà sul governo . Questo si vedrà successivamente ".

Detto questo "non c'è dubbio -ha ammesso la presidente dei deputati cinque stelle- che ci sono punti dei nostri programma componibili e condivisibii". In particolare, "il tema del reddito di cittadinanza e dell' abbassamento della pressione fiscale sono temi trasversali". Mentre "per noi la flat tax è uno strumento difficilmente accettabile"