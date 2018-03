Turismo, Barrese: agevolare il Sud a investire nel suo oro nero

Cernobbio (CO), 24 mar. - "Bisogna agevolare il Sud a investire in quello che è il suo oro nero: il turismo". Lo ha sottolineato Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, a margine della seconda giornata del Forum Confcommercio dedicata anche al turismo. "Non è che tutta l'Italia debba fare Manifattura 4.0 - ha proseguito Barrese - al Sud io investirei in Turismo 4.0, migliorando le infrastrutture ricettive e la qualità del servizio, che è quello che chi vuole spendere dall'estero cerca".

Intesa Sanpaolo nel 2017 ha erogato oltre un miliardo di euro al settore turismo, superando i 350 milioni nei primi due mesi del 2018.