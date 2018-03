Camusso: senza prospettive vince logica reddito cittadinanza

Cernobbio (CO), 24 mar. - "Un dramma del Paese è che c`è sempre una risposta di breve termine, senza ragionare in prospettiva. Se ragioniamo sempre in una logica di breve periodo, capiamo pochissimo di quello che sta succedendo intorno a noi: o cominciamo a guardare nella prospettiva che abbiamo davanti oppure nella logica del contingente vince chi penserà al reddito di cittadinanza e non al lavoro". E' quanto ha dichiarato il leader della Cgil, Susanna Camusso, nel corso del suo intervento al Forum di Confcommercio.

"Non penso che possiamo diventare tutti subalterni alle scelte di distribuzione della spesa pubblica - ha proseguito - ma penso che l'autodeterminazione e la libertà delle persone siano la cosa fondamentale, forse è arrivato il momento che noi ripensiamo al lavoro che verrà".