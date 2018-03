Roma, 24 mar. - In Senato è iniziata la terza votazione per eleggere il presidente. Dopo le due fumate nere di ieri, oggi dovrebbe essere la giornata decisiva. Per essere eletti serve la maggioranza assoluta dei voti, cioè 161 voti.

L'ultima proposta del centrodestra, accolta dal M5s, prevede l'elezione di Elisabetta Alberti Casellati sullo scranno più alto di Palazzo Madama e di Roberto Fico alla presidenza di Montecitorio.