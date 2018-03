Roma, 24 mar. - Soddisfatto? "Voi che ne dite?": replica così ai cronisti Luigi Di Maio, reduce dall'assemblea degli eletti del Movimento 5 stelle che ha sancito l'intesa con il centrodestra per l'elezione dei presidenti delle Camere. Voterete Casellati al Senato? "Sì, e loro voteranno Roberto Fico alla Camera", dice il leader del M5S. "Ma non dire gatto se non ce l'hai nel sacco", aggiunge in un sussulto di prudenza o di scaramanzia.