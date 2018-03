M5S: ok a Casellati al Senato, Fico candidato per la Camera

Roma, 24 mar. - Il Movimento 5 stelle prende atto del no del centrodestra alla candidatura di Riccardo Fraccaro per la presidenza della Camera e accetta la candidatura di Elisabetta Alberti Casellati (FI) per la poltrona di presidente del Senato. Lo ha comunicato Luigi Di Maio durante l`assemblea degli eletti 5 stelle dopo i contatti avuticon Matteo Salvini.

Fraccaro ha fatto un passo indietro, il candidato presidente della Camera sarà Roberto Fico. "Siamo in debito con Fraccaro ma tutti dobbiamo essere a disposizione del progetto", ha commentato il prescelto fra gli applausi dei colleghi stellati.