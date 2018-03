Centrodestra indica Elisabetta Casellati per Senato,no a Fraccaro

Roma, 24 mar. - Elisabetta Alberti Casellati per la presidenza del Senato e pollice verso su Roberto Fraccaro alla Camera. E' la conclusione del vertice Salvini-Meloni-Berlusconi a palazzo Grazioli che ricompatta per ora il centrodestra.

"I leader del centrodestra - si legge in un comunicato congiunto finale- si sono incontrati e hanno concordato di coinvolgere tutte le forze politiche nella delicata fase degli assetti istituzionali dei due rami del Parlamento. Confermano la proposta che consente alla coalizione vincente (il centro-destra) di esprimere il Presidente del Senato e al primo Gruppo Parlamentare (il Cinquestelle) il Presidente della Camera, riconoscendo nel contempo in ciascun ramo del Parlamento un Vicepresidente a ogni Gruppo Parlamentare che non esprima il Presidente. Prendono atto della disponibilità dei Cinque Stelle di convenire sulle posizioni sopra espresse e di votare un candidato alla Presidenza del Senato di larga condivisione indicato dal centrodestra e sottopongono all`attenzione di tutti i gruppi l`autorevole figura della senatrice di Elisabetta Alberti Casellati".

Inoltre i leader del centodestra. "invitano il movimento Cinquestelle ad esprimere una candidatura che abbia le medesime caratteristiche di quella proposta dal centro-destra e quindi non pienamente idonea la figura dell`On. Riccardo Fraccaro. I leader del Centro-destra confermano che le intese intercorse in questa fase non sono prodromiche alla formazione di un Governo e che non avranno nessuna influenza sul percorso istituzionale successivo per il quale l`indicazione spetterà al Presidente della Repubblica".

Infine, "confermano che in ogni caso vi è l`impegno di tutte le forze politiche del centro-destra a non ricercare accordi individuali per la formazione del Governo".