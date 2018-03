Da domani egiziani al voto: scontata la riconferma di al Sisi -3

Roma, 24 mar. - Quindi l'unico vero dubbio su questo voto è l'affluenza: il timore che la legittimazione del presidente possa essere intaccata da una bassa affluenza. Sisi ha fatto un appello a recarsi alle urne.

Nel 2014 l'affluenza si fermò al 37 per cento nel voto in due giorni, tanto che le autorità dovettero aggiungere una terza giornata per raggiungere il 47,5 per cento. Quest'anno è improbabile, nonostante i tre giorni di voto, che si raggiunga anche il 37 per cento, ha spiegato al Sayed. "Il risultato è scontato e questo non incoraggia gli egiziani ad andare a votare", ha spiegato l'analista.

