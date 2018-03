Da domani egiziani al voto: scontata la riconferma di al Sisi

Roma, 24 mar. - Gli egiziani sceglieranno il loro prossimo presidente in elezioni che inizieranno lunedì, con il presidente Abdel Fattah al Sisi che dovrebbe ottenere facilmente un secondo mandato quadriennale.

Circa 60 milioni di persone in Egitto, il paese più popoloso del mondo arabo, sono registrati per il voto in tre giorni di voto, il 26-27-28 marzo. Potranno scegliere tra il presidente attuale e uno sfidante, Moussa Mostafa Moussa, un politico poco conosciuto che si è candidato poco prima della data di chiusura delle liste, salvando almeno la facciata di elezioni che, altrimenti, avrebbero avuto un unico candidato.

(Segue)