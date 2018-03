Turismo, Patanè al governo: interventi per crescita settore

Cernobbio (CO), 24 mar. - Il turismo "è una risorsa preziosissima per la crescita del Paese e il rilancio del Mezzogiorno, ma purtroppo ancora non gli viene riconosciuto il ruolo che merita: al prossimo governo non chiediamo privilegi ma solo interventi e strumenti per la crescita del comparto e a sostegno dell'attività delle imprese turistiche". E' quanto ha dichiarato il presidente di Confturismo-Confcommercio, Luca Patanè, nel corso del forum di Confcommercio.

"Oggi abbiamo finalmente una strategia di sviluppo del turismo, il piano strategico 2017-2022, che può accrescere la nostra competitività, la promozione dell'offerta turistica, la valorizzazione e la fruibilità dei territori - ha sottolineato - Peccato che sia un piano che non prevede ancora stanziamenti nazionali. E` una situazione paradossale che non può trovare giustificazione nel fatto che da noi il turismo è, a livello costituzionale, di esclusiva competenza regionale. Infatti, in Spagna, dove l`autonomia amministrativa locale è molto più marcata della nostra, il Governo centrale ha stanziato consistenti risorse per questo settore".