Confturismo: puntare sul turismo per il rilancio del Mezzogiorno

Cernobbio (CO), 24 mar. - Occorre puntare con forza sul turismo per il rilancio del Mezzogiorno e la crescita del Paese, a partire dalla valorizzazione del Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022 che ha bisogno di risorse specifiche per la sua realizzazione. E' quanto chiede Confturismo presentando la sua analisi 'Il valore del turismo' in occasione del Forum di Confcommercio a Cernobbio.

I valori regionali riferiti al solo 2017 mostrano in modo inequivocabile la potenza del turismo come voce dell`export e nell Centro-Sud l'accoglienza, nell'ambito del cosiddetto made in Italy, è stata con poco meno di 18 miliardi di euro la voce di gran lunga prevalente dell'export. Al Nord ha toccato i livelli di importanti settori della manifattura made in. Ma è proprio nel Mezzogiorno che il turismo mostra la propria forza propulsiva verso l`estero e soprattutto ampi margini di miglioramento, sottolinea Confturismo.

Il turismo è poi il comparto con maggior incremento di occupazione sia nel medio (261mila occupati in più tra il 2008 e il 2017, circa +20%) sia nel lungo periodo (+43% tra il 2001 e il 2017).