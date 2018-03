Turismo prima voce dell'export, 362 miliardi in 10 anni

Cernobbio (CO), 24 mar. - Il turismo è voce fondamentale dell'export con 362 miliardi di euro complessivi negli ultimi dieci anni, superando l'alimentare, l'abbigliamento e l'arredamento. E' quanto emerge dall'analisi realizzata da Confturismo e presentata al Forum di Confcommercio a Cernobbio.

L'accoglienza si conferma uno dei punti di forza del Made in Italy: nel periodo 2007-2017 ha contribuito per il 60% al saldo della bilancia commerciale riferito alle quattro A del made in Italy. Su un totale di 216 miliardi di euro il turismo ha generato 128 miliardi, l'abbigliamento 95 miliardi, l'arredamento 75 miliardi mentre l'apporto dell'agro-alimentare è stato negativo per 82 miliardi. Con riferimento a questi comparti l`accoglienza si conferma prima voce dell'export con 362 miliardi. Nello stesso periodo l'export cumulato dell`agro-alimentare è stato di 342 miliardi.