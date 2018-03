M5S riunito alla Camera, si attende esito vertice centrodestra

Roma, 24 mar. - Gli ultimi parlamentari del Movimento 5 Stelle sono giunti a Montecitorio trafelati attorno alle nove e mezza, perché l'assemblea congiunta degli eletti convocata nell'auletta dei gruppi prevedeva anche l'appello dei presenti. Per ultimi, in taxi, sono arrivati Luigi Di Maio, Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro, candidato designato alla presidenza della Camera, reduci da un incontro con il garante nazionale Beppe Grillo, a Roma per il suo spettacolo teatrale.

L'assemblea dovrà ratificare la scelta di Fraccaro, anticipata in tarda serata dai vertici, e valutare gli esiti del vertice del centrodestra in corso a palazzo Grazioli: "Ci devono dire il nome per il Senato", conferma una fonte M5S.