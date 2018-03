Cottarelli: M5S e Lega lavorino su sprechi senza alzare deficit

Cernobbio (CO), 24 mar. - "Spero che chi ha vinto, Movimento 5 Stelle e Lega, lavorino su queste cose: far funzionare meglio la macchina dello Stato, ridurre sprechi e burocrazia, piuttosto che pensare che sia meglio aumentare il deficit". Lo ha detto l'ex commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, nel corso del suo intervento al Forum di Confcommercio

I nove Paesi che negli ultimi vent'anni sono riusciti a diminuire sensibilmente il loro rapporto tra debito e Pil, ha ricordato il direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici dell'Università Cattolica di Milano, "non lo hanno fatto aumentando il deficit ma portando l'avanzo primario al 4%. L'hanno fatto aumentando le tasse, ma noi le abbiamo già elevate, e soprattutto l'hanno fatto lavorando sul lato della spesa".

"La crescita conta, ma dobbiamo avere crescita attraverso le riforme", ha proseguito Cottarelli, per cui "le riforme più importanti sono quelle che riguardano il funzionamento della pubblica amministrazione: meno corruzione, giustizia più veloce e meno evasione".

"Si tratta - ha concluso - nel giro di tre anni di fare ogni anno una manovra dello 0,3% del Pil in termine di manovre da introdurre", in modo da portare l'avanzo primario al 4%. "Facendo le cose gradualmente ce la facciamo senza dare scossoni all'economia", ha concluso, "economicamente si può fare, politicamente non lo so".