Cernobbio (CO), 24 mar. - "Vediamo cosa succederà in primavera ma non mi stupirei se la Commissione europea ci chiedesse di fare un aggiustamento già quest'anno, nell'ordine dello 0,2%-0,3% del Pil". Lo ha dichiarato l'ex commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, nel corso del suo intervento al Forum di Confcommercio, parlando dei conti pubblici italiani.