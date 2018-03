Iran contro nuove sanzioni Usa per furto proprietà intellettuale

Roma, 24 mar. - L'Iran ha attaccato oggi le nuove sanzioni Usa contro 10 cittadini della Repubblica islamica e una compagnia del paese per il lor presunto coinvolgimento in un messiccio furto di proprietà intellettuale per il quale il Dipartimento al Tesoro americano ha puntato il dito.

Dieci individui e l'istituto Mabna, per il qule lavorano, sono accusati di aver hackerato centinaia di università per conto della Guardia rivoluzionaria iraniana.

"L'Iran condanna le azioni provocatorie, illegali e ingiustificate degli Stati uniti, che sono un ulteriore importante segno di ostilità e animosità dei leader Usa verso il popolo iraniano", si legge in un comunicato pubblicato dal sito internet del ministero degli Esteri di Teheran.