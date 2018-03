Governo, Giorgetti: andiamo avanti con pazza idea mia e di Salvini

Roma, 24 mar. - "Io voglio andare al governo con Salvini". Lo ha ribadito il vicesegretario della Lega Giancarlo Giorgetti in un'intervista a Il Corriere della Sera.

"Siamo partiti con questa pazza idea e da questa pazza idea io non defletto", ha agginto Giorgetti. "Cosa me ne frega di fare il presidente della Camera? Se mi fosse interessato, lo avrei fatto. Ma io non voglio finire nel museo degli elefanti, non voglio essere pensionato politicamente".

Per Giorgetti Forza Italia sbaglia a strappare: "Per Romani non è aria - ha detto - se Forza Italia cambia cavallo, in terza votazione passa" al Senato il presidente.