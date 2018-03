Commercio, Cina-Usa concordano di continuare il dialogo su tariffe

Roma, 24 mar. - Il principale responsabile economico cinese Liu He ha parlato al telefono con il segretario al Commercio Steven Mnuchin oggi e i due hanno "concordato di continuare a comunicare" sulle questioni commerciali. L'ha riferito oggi l'agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua, in un momento in cui la tensione tra Pechino e Washington è alta dopo che il presidente Usa Donald Trump ha autorizzato un aumento delle tariffe per le importazioni dalla Cina per un valore fino a 60 miliardi di dollari.

I dazi vanno, in particolare, a colpire settori per i quali Washington lamenta il furto di tecnologia americana da parte dei cinesi.

Liu He, un funzionario del Partito comunista cinese educato ad Harvard e da lunedì vicepremier, sovrintende i settori economicie finanziari della Cina. Al telefono ha accusato l'inchiesta Usa sui furti di proprietà intellettuale e i trasferimenti forzati di tecnologia Usa, lanciata ad agtosto, di aver violato le regole commerciali internazionali e ha detto a Mnuchin che Pechino è pronta a difendere i suoi interessi. "La Cina è pronta a difendere i suoi interessi - ha detto - e spera che entrambe le parti rimangano razionali e lavorino assieme per salvaguardare la stabilità complessiva delle relazioni economiche e commerciali Cina-Usa".

Ieri Pechino aveva avvertito di non aver "paura di una guerra commerciale", minacciando dazi per 3 miliardi di dollari su beni Usa in rappresaglia alle nuove misur di Trump.