Attacchi Carcassonne, vivo il cittadino portoghese dato per morto

Roma, 24 mar. - Un cittadino portoghese inizialmente ritenuto morto negli attacchi jihadisti avvenuti ieri nel sud della Francia è gravemente ferito, ma vivo. L'ha precisato ieri notte il governo di Lisbona.

La persona in quesione è stata data per morta per "errori di comunicazione", ha spiegato il segretario di stato per i portoghesi all'estero José Luis Carneiro. "Dopo procedure d'identificazione della vittima, si capito che il cittadino portoghese è gravemente ferito e ricoverato a Carcassonne".