Facebook: per Ceo seconda richiesta di testimonianza al Congresso

New York, 23 mar. - Il Ceo e fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, ha ricevuto un secondo invito a presentarsi in Congresso, per testimoniare sullo scandalo dei dati violati da Cambridge Analytica. Dopo la richiesta inviata dalla Commissione per l'Energia e il Commercio nella mattinata americana, questa volta è la commissione Commercio del Senato americano, presieduta dal repubblicano John Thune a richiedere la testimonianza del Ceo.

John Thune e il democratico Bill Nelson, altro membro della commissione, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta per chiedere a Zuckerberg di testimoniare "nelle prossime settimane" al fine di "comprendere meglio come l'azienda intende ripristinare la fiducia perduta, salvaguardare i dati degli utenti e porre fine a una preoccupante serie di risposte tardive a problemi urgenti".