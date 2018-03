Usa: Trump vieta i bump stocks "legalizzati" da Obama

New York, 23 mar. - L'amministrazione Trump ha deciso di vietare su scala nazionale la vendita dei cosiddetti bump stocks, dispositivi che trasformano le armi semiautomatiche in automatiche. Lo ha fatto sulla scia delle polemiche sulla violenza da armi da fuoco riesplose negli Stati Uniti dopo la strage avvenuta nel giorno di San Valentino in una scuola della Florida in cui morirono 17 persone.

Con un tweet, il presidente americano ha annunciato ieri una misura del dipartimento di Giustizia: "L'amministrazione Obama ha legalizzato i bump stocks. CATTIVA IDEA. Come promesso, oggi il dipartimento di Giustizia emetterà nuove regole vietando i BUMP STOCKS aprendo un periodo obbligatorio di [raccolta] di commenti. VIETEREMO tutti i dispositivi che trasformano armi legali in armi illegali".