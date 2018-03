Francia, morto il gendarme "eroe" che s'è sostituito a ostaggi -2

Roma, 24 mar. - "Avevamo seguito" Lakdim, ha spiegato Collomb, "e pensavamo che non si fosse radicalizzato", ma "è passato bruscamente all'azione". L'uomo viveva a Carcassonne ed era stato messo sotto osservazione "a causa dei suoi legami col movimento salafita", per il procuratore di Parigi Francois Molins. Ma in seguito sembrava aver cambiato registro.

Ad agosto 2016 si era fatto un mese di prigione preventiva per "porto d'armi proibita", "uso di stupefacenti" e "rifiuto di ottemperare". Nel 2016 e 2017 era stato ancora dai servizi maq non aveva rivelato "alcun segno precursore che lasciasse presagire un passaggio all'atto terroristia", secondo Molins. Quindi la sorveglianza era stata interrotta.