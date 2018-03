Sda Bocconi: in settore lattiero-caseario mancano grandi... -2

Milano, 23 mar. - La crescita delle imprese appare dunque un imperativo per aumentare la competitività, favorita dai grandi operatori del settore, che stimolano un effetto "traino". Gli attuali squilibri possono essere colmati grazie all'attività degli operatori di maggiore dimensione. "La presenza di operatori con massa critica rilevante e maggiore produttività, è fondamentale per creare valore indotto nel resto della filiera, come dimostra la Ricerca: la crescita di questi operatori comporta la crescita delle imprese ad essi collegate, con un effetto traino fondamentale per la creazione di valore per il Sistema Italia", commenta Matteo Vizzaccaro, coordinatore del Team di ricerca composto da Giulia Negri, Chiara Pirrone, Ilaria Cavalleri e Arianna Pisciella. La stima dell'impatto economico e sociale di Parmalat è stata svolta in tale prospettiva, nella piena consapevolezza che lo sviluppo del settore risiede nella complementarietà delle parti che lo compongono.

Investimenti organici, M&A, internazionalizzazione e ottimizzazione del rapporto con il mercato dei capitali le leve per guidare la crescita, con una costante attenzione alle performance in ambito ambientale, sociale e di governance.

Uno dei pochi grandi operatori del settore è Parmalat. Cassa operativa in crescita in media del 5% su base annua, 1,5 miliardi di euro investiti in 10 anni (dati al 2016), 141 milioni di euro d'investimento medi annui ad un tasso di crescita vicino all'8%, basso indebitamento, alta capitalizzazione e conseguente basso profilo di rischio sono gli ingredienti per un'incidenza sul Pil nazionale nell'ordine del 1,638 miliardi di euro. 134 mila persone coinvolte dal punto di vista lavorativo dalla presenza sul territorio dell'azienda, che produce il 21% dell'Ires e il 17% dell'Irpef generate dal settore. Il Gruppo rappresenta l'unico operatore del settore in Italia (quarto in Europa) a presidiare attivamente le tematiche ESG (Environmental, Social & Governance), con specifiche policy attive per quanto riguarda la riduzione delle emissioni, la tutela della forza lavoro, la responsabilità di prodotto, l'innovazione e il funzionamento dei meccanismi di governance.