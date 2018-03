Sda Bocconi: in filiera lattiero-caseario mancano grandi imprese

Milano, 23 mar. - La filiera lattiero-casearia italiana soffre la carenza di operatori di grandi dimensioni, soprattutto a monte, nella produzione, secondo una ricerca di Sda Bocconi realizzata in collaborazione con Parmalat. Il tema della crescita è cruciale per lo sviluppo del Sistema Paese. Le ragioni sono principalmente quattro. Minore dimensione implica minore produttività, minore capacità di export, minore capacità di innovare data da minori risorse investibili in ricerca e sviluppo o in progetti di crescita organica o M&A. Minore dimensione implica infine maggiore rigidità finanziaria. Il tema è trasversale a più settori e caratterizza anche il settore lattiero-caseario, composto in misura prevalente da operatori conferenti latte di piccola dimensione.

La dimensione è un fattore cruciale nel settore lattiero-caseario, dove i 2/3 delle imprese è collocato nelle due classi dimensionali più piccole e dove esiste una forte discrepanza dimensionale fra parte alta (produttori) e parte bassa (trasformatori) della filiera.

Nell'ambito dell'Unione Europea, principale area mondiale di produzione di latte con un tasso di autoapprovvigionamento pari al 113%, il settore italiano del latte è quello che sta attraversando la fase più critica, principalmente a causa di costi di produzione nazionali mediamente più elevati (più alti di circa 3,3 euro/100 kg rispetto alla media europea nell'ultimo triennio) rispetto a quelli degli altri principali produttori dell'Unione Europea, tra cui, in particolare, Francia e Germania (con differenziali di prezzo rispetto all'Italia di -2,73 e -3,58 euro ogni 100 kg, in media, nel periodo 2015-2017). I costi di produzione aziendali, estremamente diversificati da un'azienda all'altra in funzione di numerosi parametri strutturali e gestionali, variano prevalentemente in funzione della dimensione aziendale, diminuendo all'aumentare della produzione annua e del numero dei capi. Nel settore il rapporto domanda-offerta è di 1:20 in termini di numerosità di operatori: i soggetti che operano a livello industriale nella trasformazione del latte si interfacciano con molti operatori di ridotta dimensione contraddistinti, in media, da bassi livelli di produttività. L'effetto è un costo netto di produzione del latte pari mediamente a circa 43 euro/100kg, ma con valori oscillanti tra i 30 e i 60 euro/100kg a seconda della dimensione degli operatori. (segue)