Dropbox ignora il sell-off a Wall Street: al debutto +35,6%

New York, 23 mar. - Ignorando il poderoso sell-off che ha colpito Wall Street, dove gli indici hanno chiuso la peggiore settimana dall'inizio del 2016, Dropbox ha archiviato la sua prima giornata di scambi all'insegna del rally.

Il titolo del gruppo di storage cloud ha debuttato in borsa a 29 dollari, in rialzo del 38% rispetto al prezzo di collocamento fissato ieri a 21 dollari. La seduta è finita in rialzo del 35,6% a 28,48 dollari raggiungendo una capitalizzazione di 9,66 miliardi di dollari, poco meno dei 10 miliardi a cui l'azienda fu valutata nel 2014. Il principale gurppo rivale, Box, ha perso l'8,2%.

Le indicazioni arrivate prima dell'inizio degli scambi avevano suggerito un ottimo debutto: l'azienda aveva alzato la forchetta di prezzo a 18-20 dollari da quella di 16-18 dollari indicata la prima volta. La domanda degli investitori è stata superiore di 25 volte rispetto all'offerta di 36 milioni titoli. Il gruppo ha raccolto 756 milioni di dollari più i 100 milioni che Salesforce ha investito attraverso un collocamento privato in vista dell'Ipo.

Il balzo fa di Dropbox il secondo migliore debutto tra le Ipo tech di quest'anno dopo Zscaler, il cui titolo più che raddoppiò nel suo primo giorno di scambi a inizio mese.