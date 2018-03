Roma, 23 mar. - "Di Battista che lancia accorato appello per votare Forza Italia al Senato non ha prezzo. Magie dell'accordo di ferro M5s-Lega. Vi ricordate? Aveva detto: 'Ve lo assicuro, non faremo alleanze'. Sì, come per rimborsopoli, le espulsioni dei furbetti, la casa popolare di Dessì...". Lo scrive su twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.