Roma, 23 mar. - "Facciamo tutti un passo indietro, anche noi che mai ne abbiamo fatto uno avanti, e risediamoci attorno ad un tavolo come centrodestra. Partiamo da zero ed aleggiamo intanto un Presidente del Senato indicato da Forza Italia, come avevamo deciso. Poi manterremo l'accordo anche alla Camera. Ma intanto riportiamo la pace in famiglia. Prendiamoci questa sera per far riflettere e domani mattina per accordarci". Lo afferma Guido Crosetto coordinatore nazionale Fratelli d'Italia.