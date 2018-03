Camere, scontro Cav-Salvini.Pompieri in azione per "quarto nome"

Roma, 23 mar. - Le diffidenze e i sospetti reciproci, finora raccontati solo nei retroscena giornalistici, esplodono platealmente mentre è in corso la seconda votazione per il presidente del Senato. A sorpresa, mentre Forza Italia continuava a ribadire di puntare sul nome di Paolo Romani a dispetto dei veti grillini, Matteo Salvini si presenta alle telecamere e annuncia: "La Lega sta votando per Anna Maria Bernini". E spiega, anche, che si tratta di un "gesto di responsabilità all'interno del centrodestra" per "uscire dal pantano".

Di tutta fretta, Silvio Berlusconi, che a detta dello stesso segretario del Carroccio era stato pre avvertito, convoca i big di Forza Italia a palazzo Grazioli. E quello che ne segue è un comunicato di fuoco nei confronti della scelta della Lega. Perché si mettono nero su bianco alcune affermazioni, una più esplosiva dell'altra. "I voti al Senato ad Anna Maria Bernini, strumentalmente utilizzata, sono da considerarsi - si sostiene - un atto di ostilità a freddo della Lega che, da un lato rompe l'unità della coalizione di centrodestra e dall'altro smaschera il progetto per un nuovo governo Lega-M5s".

Parole che sembrano segnare la fine dell'alleanza e, soprattutto, puntare il dito contro la strategia di Matteo Salvini. Di fatto, si squadernano quei sospetti che in questi giorni hanno costantemente animato le riflessioni di Silvio Berlusconi: la sensazione che il segretario del Carroccio stesse in realtà puntando più all'asse con i grillini (che lo escluderebbe) che all'unità del centrodestra.

Tuttavia, dopo il comunicato da "guerra aperta", è cominciato il lavorio dei pompieri. Una considerazione, più di tutte le altre, avrebbe fatto capolino nel summit a palazzo Grazioli: più che il timore di un governo Lega-M5s, la preoccupazione di un precipitare degli eventi che possa portare dritto al voto anticipato. Con una campagna elettorale in cui, peraltro, Salvini potrebbe completare la sua Opa sul centrodestra e Forza Italia in particolare.

Per questo, nelle ultime ore, si starebbe ragionando sulla possibilità di fare un "quarto nome", sgomberando il campo dalla terna finora circolata: Romani, Bernini, Casellati. Le trattative sono appena iniziate e non è escluso che ci sia un nuovo contatto diretto, incontro o telefonata, tra i tre leader del centrodestra. Eventualità che, comunque, dovrebbe superare l'ira funesta che in questo momento Berlusconi prova nei confronti del giovane alleato. L'appuntamento è per domani alle 10.30, quando si terrà la terza votazione che, in caso di mancata elezione, consentirà comunque di individuare i due nomi che andranno al ballottaggio.