Spagna, mandato arresto internazionale per leader indipendentisti

Madrid, 23 mar. - La Corte Suprema spagnola ha emesso dei mandati di arresto internazionali nei confronti di sei leader indipendentisti catalani attualmente all'estero, fra i quali l'ex presidente regionale Carles Puigdemont.

Oltre a Puigdemont sono ricercati il deputato Antoni Comin, e le ex parlamentari Clara Ponsati e Anna Gabriel, oltre alla numero due della sinistra indipendentista di Erc, Marta Rovira, che avrebbe dovuto presentarsi oggi in tribunale con gli altri accusati ma ha rinunciato al suo seggio di deputato preferendo espatriare in Svizzera.

Il giudice istruttore Pablo Llarena ha inoltre emesso le ordinanze di custodia cautelare per cinque dirigenti catalani fra cui il candidato alla presidenza della Generalitat Jordi Turull; gli altri sono l'ex presidente del Parlamento, Carme Forcadell, e tre ex ministri regionali: Raul Romeva, Josep Rull e Dolors Bassa, tutti accusati di ribellione, sedizione e malversazione di fondi pubblici.