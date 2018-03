Roma, 23 mar. - Domani alle 9 si terrà l'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari di Camera e Senato del M5S. La riunione dovrà servire a dare indicazioni sulle votazioni di domani che possono essere decisive per l'elezioni dei presidenti di Camera e Senato. Oggi dopo le novità emerse dal centrodestra i 5 stelle hanno preso tempo per riflettere e sospeso anche la decisione sulla candidatura di Roberto Fico alla Camera. "I tempi non sono ancora maturi", ha detto Carla Ruocco, a Montecitorio.