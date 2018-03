Fdi chiede a Napolitano e Giachetti di non votare domattina -2

Roma, 23 mar. - "I capigruppo di Fratelli d`Italia di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Fabio Rampelli, su indicazione del presidente di FdI Giorgia Meloni - informa una nota di Fdi- hanno rivolto un appello ai presidenti di Senato e Camera, Napolitano e Giachetti, per rimandare al pomeriggio le votazioni previste per domani mattina a Palazzo Madama e Montecitorio".

"Per evitare che l`elezione della seconda e terza carica dello Stato possano essere trasformate in un braccio di ferro tra posizioni inconciliabili occorre, a giudizio di Fratelli d`Italia, offrire ai partiti la possibilità di una seria riflessione e lo spazio per ogni opportuna intesa", sottolinea la nota Fdi.