Fdi chiede a Napolitano e Giachetti di non votare domattina

Roma, 23 mar. - Fratelli d'Italia ha preso l'iniziativa di chiedere ai presidenti provvisori di Senato e Camera Giorgio Napolitano e Roberto Giachetti di rinviare al pomeriggio di domani la riprese delle sedute d'aula per l'elezione dei nuovi presidenti delle Camera. L'iniziativa dei capigruppo Fabio Rampelli e Ignazio La Russa per rinviare le votazioni di domattina è stata presa nel tentativo di dare più tempo alla mediazione avviata per impedire la definitiva rottura della coalizione di centrodestra.