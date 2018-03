Bossi smentisce aver sbagliato a scrivere nome Bernini

Roma, 23 mar. - Umberto Bossi ha smentito essere lui il senatore che ha sbagliato sulla scheda il nome della senatrice Fi Annamaria Bernini, scrivendo invece "Ermini".

"Non è vero - si legge in una nota dell'ufficio stampa del senatur- che Umberto Bossi ha sbagliato a scrivere il nome della Bernini. E una sua vecchia conoscenza. Conosce bene anche il padre che e` stato ministro con lui nel 94, nel primo governo Berlusconi. Sarà stata qualche matricola non avvezza ai nomi dei parlamentari a commettere il refuso".