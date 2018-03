Mulè (Fi): mosse concordate Salvini-M5s, loro governo in vista

Roma, 23 mar. - "Magari è tutto già scritto, sono tutte tappe predefinite che in maniera politicamente assai azzardata Salvini sta facendo ed era un percorso che era già scritto andasse così". Lo ha dichiarato il neo deputato di Forza Italia Giorgio Mulé, ospite di Nicola Porro nel programma "105 Matrix" in onda su Radio 105.

"Il centrodestra - ha affermato- è in un momento delicatissimo; siamo alla ventitreesima ora, quella che procede la dichiarazione di guerra o l'entrata in un conflitto. Il voto al Senato alla senatrice Bernini è un atto che all'evidenza segnala un fatto politico nuovo e dirompente perché non c'è stata alcuna condivisione. Lo ricavi anche da un fatto parallelo: quando, dopo la seconda chiama alla Camera, si era deciso comunemente di andare a domani con la terza votazione e invece a sorpresa nell'ufficio di presidenza Lega e 5 Stelle hanno deciso insieme di votare adesso la terza votazione. Così domani mattina saranno in parallelo con il Senato e non c'è un momento di differenza tra Senato e Camera, così non c'è più il vantaggio della Camera di aspettare il risultato del Senato. Questo segnala che forse Lega e Movimento 5 Stelle hanno già una strategia condivisa anche alla Camera dei Deputati che passa sopra a Forza Italia o vorrebbe passare sopra a Forza Italia".